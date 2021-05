Racconta tutto di sé come un libro aperto, la conduttrice Elisa Isoardi, ponendo l’accento sulla sua esperienza a L’Isola e sul suo futuro.

Un racconto che va oltre la superficialità delle cose quello avvenuto ieri, 8 maggio 2021, in diretta televisiva. Di risposta ad alcune indiscrezioni propagatesi ultimamente sul suo conto. Ed in seguito all’infortunio subito sull'”Isola dei Famosi” e dunque in merito al suo forzato ritiro, la coraggiosa conduttrice Elisa Isoardi decide di intervenire lei stessa a tal proposito.

Si lascerà andare con naturalezza, finanche a cedere alla sua stessa commozione. Il tutto in faccia ai riflettori del salottino pomeridiano della gentile Silvia Toffanin, dove Elisa si vedrà in una luce diversa e si lascerà osservare, raccontandosi come mai prima d’ora a “Verissimo“.

Elisa Isoardi fra verità e commozione: “Non sono abituata a vedermi così”

La presentatrice in fascia pomeridiana, dopo averla accolta premurosamente in studio, deciderà di mandare in onda una serie di videoclip che ritrarranno Elisa nel mentre della sua avventura sulle impervie quanto paradisiache spiagge delle Honduras. Dopo il servizio la conduttrice interverrà in tal modo, iniziando a mostrare un occhio più languido: “Non sono abituata a vedermi così, non posso credere che quella nelle immagini ero io. Credo che sia uno dei programmi più duri al mondo“.

E’ stato un duro colpo per la Isoardi dover lasciare il reality in seguito all’incidente con la vista. Nonostante le difficoltà, e l’attuale commozione prorompente, Elisa sembrerebbe aver dimostrato al pubblico di cosa è capace. Pronta e schietta anche in momenti drastici, non sembra volersi dare per vinta anche adesso che il suo ruolo di naufraga è stato portato a termine.

Un’esperienza “durissima” dunque, ma che ha lasciato emergere dei lati di sé, che con molta probabilità, secondo almeno quanto dimostrato di fronte alle telecamere, non sembrava di conoscere. “Quello che conta è sopravvivere e aiutare il gruppo, ma sinceramente non pensavo di esserci riuscita con quella grinta“.