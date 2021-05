Un’immagine da lasciare a bocca aperta è quella che ritrae Elisa quest’oggi adagiata sulla spiaggia. E’ la ‘Mamma Rock’ che tutti sognano.

Trionfa nuovamente il binomio tra rock and roll e dolcezza tipico dell’artista musicale e cantautrice triestina, Elisa Toffoli, meglio nota al pubblico come semplicemente Elisa. Classe 1977, attiva fin dai suoi vent’anni nel panorama musicale italiano ed europeo, con una lunghissima lista di successi e collaborazioni, negli anni si è velocemente affermata come una delle voci e delle interpreti più amate dagli ascoltatori.

La meravigliosa artista si è esposta più recentemente, e per la gioia dei suoi fan, con l’uscita del suo ultimo album “Diari Aperti (Segreti Svelati)”, nel 2019 e poi riconfermato molto presto dalla critica attraverso la certificazione del disco di Platino. Ma Elisa non è soltanto una bellissima anima creatrice. E’ anche una donna, una mamma. Ed è a tal proposito che quest’oggi ha lasciato con il fiato sospeso i suoi ammiratori. Scopriamo perché.

Elisa veste i panni di una “Mamma Rock” ed entra nei sogni di tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli)

“Auguri a tutte noi! ♥️“, scrive la musicista nella didascalia al suo ultimo scatto in spiaggia, pubblicato sul suo profilo Instagram questa mattina ed accolto con immenso clamore dal web. Elisa diventa mamma per la prima volta nel 2009, grazie alla venuta al mondo di Emma Cecile, adesso undicenne. Per dare alla luce in seguito nel 2013, il tenero secondo secondo genito, Sebastian.

“Super dolcissima Mamma Rock ❤️🤟“, commenta con affetto un utente di seguito all’istantanea che ritrae la cantautrice intenta nel tenere fra le sue braccia il piccolo Sebastien, adesso di sette anni. Una foto ricordo insomma che, secondo il parere di molti, sembra raccontare tantissime cose, anche semplicemente dal suo sguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli)

“Questa foto è stupenda, rappresenta a pieno ‘Forte ma anche Fragile‘. Una Leonessa ❤️“, continuerà più tardi un’altra fan di Elisa, facendo da seguito ad una lunga lista di personaggi dello spettacolo che nel corso della loro carriera hanno avuto modo di lavorare al fianco della Toffoli. Si aggiungerà alla squadra più tardi, con una serie di cuoricini, anche la celebre e giovane musicista Levante.