Elisa Visari mostra il suo lato più audace, il VIDEO fa impazzire i fan

Bellissima, elegante, travolgente, favolosa, Elisa Visari è una vera star. L’attrice è la fidanzata del bello e impossibile Andrea Damante ed i due sono più innamorati che mai.

Elisa Visari ha 19 anni ed è una bellissima modella ed attrice, ha preso il posto di Giulia De Lellis nel cuore del suo amato Andrea Damante.

Le porte del mondo dello spettacolo e del cinema le si sono aperte grazie alla sua partecipazione a film come “A casa tutti bene” con la regia di Gabriele Muccino nel 2018 e a fiction come “Don Matteo 11” andata in onda sempre nel 2018.

Elisa è una ragazza molto attiva e sportiva, tra i suoi hobby troviamo la danza, il nuoto, lo sci, l’equitazione e il pattinaggio.

Ha iniziato a muovere i primi passi verso il successo all’età di 15 anni quando ha esordito come modella ed indossatrice. Una ragazza sicuramente prodigio che ha davanti a se un futuro pieno di successi.

