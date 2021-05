“Gattona mia”. Dayane Mello in bikini fa esplodere i social – FOTO

“Gattona mia”. Dayane Mello in bikini fa esplodere i social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa più spiata d’Italia, non sapeva che la sua vita sarebbe totalmente cambiata tra le mura di un reality che qualche anno fa aveva seguito da casa per vedere Stefano Sala, il suo ex compagno e padre di sua figlia. Non vedeva l’ora di vivere questa esperienza, di ridere, divertirsi e conoscere nuovi amici, di raccontare la sua storia e di sentirsi libera.

Dayane Mello bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram

Nella casa Dayane è stata una concorrente molto discussa, molto criticata, ma è sempre andata dritta per la sua strada e non si è mai fermata a nessun ostacolo. Legò particolarmente tanto con Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, con cui nacque una amicizia profonda che è entrata in crisi durante la fase finale del programma. Le due fuori si sono ritrovate, anche se hanno preso due strade completamente differenti.

Dayane è tornata dalla sua amatissima figlia che per sei mesi l’ha seguita e l’ha aspettata impaziente di rivederla e di riabbracciarla. Oggi sta festeggiando la festa della mamma godendosi una giornata di relax, in bikini su uno yacht.