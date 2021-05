Giulia Salemi, outfit da panterona nelle stories, non puoi non guardare – FOTO

Giulia Salemi e la passeggiata a Roma con un outfit a dir poco accattivante: abito da panterona e sguardo che seduce, i followers rimangono di stucco

Giulia Salemi, che durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha definitivamente consacrato la propria notorietà, ha talento e bellezza da vendere. Questi ultimi mesi si sono rivelati un susseguirsi di trionfi per la giovane modella. Dopo aver trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli all’interno del reality, l’infuencer ha intrapreso una carriera come conduttrice: il suo format “Salotto Salemi“, in onda su Mediaset Play, sta riscuotendo un enorme successo. La figlia di Fariba Tehrani, che attualmente si trova a Roma, ha deciso di indossare un outfit davvero provocante per la sua passeggiata in centro: il vestito da panterona, aderente e attillatissimo, era un incanto su di lei. Cosa ne penserà Pierpaolo Pretelli?

Giulia Salemi irresistibile, abito da panterona e gambe infinite – FOTO

