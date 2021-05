Grande Fratello Vip, ex ballerina di Amici nel cast? L’indiscrezione. Alfonso Signorini sta lavorando alla prossima edizione del programma più atteso della televisione

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. A soli due mesi dalla fine della quinta edizione, Alfonso Signorini sta lavorando al cast della prossima e i telespettatori non vedono l’ora di vedere cosa succederà. Il conduttore ha promesso un cast ancora più scoppiettante dell’ultima edizione, è difficile superare quel livello ma Alfonso si impegnerà tantissimo per far appassionare il pubblico al programma anche quest’anno. Tra i concorrenti più desiderati e di cui si sta parlando è Martina Miliddi.

Grande Fratello Vip, Martina nel cast della prossima edizione? L’indiscrezione

La ballerina è stata eliminata a qualche settimana dalla finale, nel programma si è distinta per il suo talento ma anche per i vari flirt avuti nella casetta. Ha infatti avuto una storia con Aka7even, che è entrata in crisi quando lei ha rivelato di avere una cotta per il cantante Raffaele, con cui nella casa pare non esserci stato nulla. Ora che sono fuori, circolano voci sul loro conto e i due non si stanno nascondendo sui social, condividono ogni loro incontro e Raffaele a Verissimo è stato molto vago riguardo quello che è il loro rapporto oggi.

Si è parlato anche di un flirt con Stefano De Martino, una voce che ad un certo punto ha smesso di circolare. Insomma, una vita privata piuttosto discussa: Martina sarebbe pronta a mettere tutto su piazza partecipando ad un reality così importante?