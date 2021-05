Imprevisto a bordo: il pilota si scusa offrendo la pizza a tutti i passeggeri

Autore del bel gesto è un aviatore della compagnia American Airlines. Il velivolo ha dovuto effettuare uno scalo non programmato.

Un bel gesto quello dell’aviatore della compagnia American Airlines. Il comandante non ha esitato a farsi immediatamente perdonare per l’inconveniente occorso durante il viaggio. L’aereo aveva appena abbandonato l’Aeroporto di Key West; tuttavia, a causa di un imprevisto, l’atterraggio alla stazione di arrivo è stato sensibilmente ritardato. Così, dalla cabina di pilotaggio è arrivato l’insolito messaggio: pizza offerta per tutti i passeggeri. Non si tratta di un nuovo servizio a bordo. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Pizza offerta dal cockpit

Il volo American Eagle 4798 era già decollato con 40 minuti di ritardo quando ha dovuto nuovamente rallentare la rotta a causa del maltempo. I temporali durante il volo da Key West, in Florida, a Charlotte, nella Carolina del Nord, sono stati giudicati troppo violenti dagli esperti ai comandi del cockpit. Di conseguenza, per aggirare le brusche precipitazioni atmosferische, l’Embraer ERJ-175 è stato costretto a un atterraggio tecnico non programmato a Charleston, sulla cui pista ha sostato per circa un’ora e 22 minuti.

Comprensivo, il pilota è riuscito a tagliare l’aria di malcontento a bordo, ordinando la pizza per tutti gli occupanti. Dopo sei ore, il velivolo è giunto a destinazione e l’offerta del pilota ha reso felici i passeggeri, consentendo loro di inghiottire con facilità e spensieratezza il sensibile ritardo del volo. In merito, l’AA ha lodato l’atteggiamento dell’aviatore. I funzionari della compagnia hanno affermato di essere “incredibilmente orgogliosi del team di American Airlines e dei colleghi regionali – compresi i membri dell’equipaggio di Republic – che si prendono cura ogni giorno dei nostri clienti.”

Eppure, non è la prima volta che succede un evento simile. Nel 2019, la stessa e gustosa decisione era stata offerta dal pilota di Air Canada.

Due anni fa, il comandante ordinò 23 pizze al formaggio e ai peperoni per far dimenticare ai passeggeri dell’Airbus A320 l’amaro sapore della deviazione del volo.

