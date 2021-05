Cecilia Rodriguez non era presente all’ultima puntata de L’Isola per supportare il fidanzato Ignazio Moser, dopo ore la rivelazione appare sui social.

Come ogni venerdì sera è andata in onda una nuova diretta de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Tra gli ultimi naufraghi del reality abbiamo avuto modo di vedere anche il bel modello Ignazio Moser legatissimo da diversi anni all’argentina Cecilia Rodriguez.

Lunedì 3 maggio la giovane si è presentata in puntata per supportare il fidanzato ma durante il secondo appuntamento settimanale ha deciso di dare forfait lasciando tutti senza parole. Nessuna precisazione in puntata, solo un grande vuoto colmato poche ore più tardi sui social con la spiegazione dell’assenza apparentemente ingiustificata.

Isola, dov’era la fidanzata di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez in veste di fidanzata di Ignazio venerdì sera ha dato forfait lasciando i delusi i fan della coppia che si aspettavano di vederla in prima fila per commentare il programma.

Il motivo della sua assenza è stato svelato proprio dalla stessa nelle stories di Instagram. La modella argentina si trovava a Carrara, dove sta girando uno shooting fotografico per Hinnominate, la linea di abbigliamento firmata insieme con la sorella Belen e il fratello Jeremias. La vediamo infatti posare per la linea di abiti tra le cave della città, bella e sensuale come non mai.

Poche ore più tardi però cambia meta e si dirige a Lucca presso Villa Primo Sole per un nuovo cambio look questa volta firmato MeFui, bikini sempre della linea brandizzata dalle sorelle Rodriguez.

Lei in una story scrive: “Santi non mi fa sentire la mancanza di Nachito”. Si riferisce al nipote che l’accompagna passo passo tra un set di shooting e l’altro. In altre foto però la modella ha postato proprio la televisione sintonizzata sull’Isola dei Famosi e la scritta “Lontani ma vicini”.