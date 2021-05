LOL, chi ride è fuori: l’errore di montaggio nell’eliminazione di Katia Follesa

Ad un mese di distanza, “LOL, Chi Ride È Fuori!” fa discutere. Una nuova teoria dei fan sostiene che Katia Follesa sarebbe stata eliminata per errore del montaggio

Una novità assoluta nel panorama televisivo italiano, il programma comico “LOL, Chi Ride È Fuori!“ continua a far discutere. Lo show vedeva dieci famosi comici in competizione l’uno contro gli altri. L’unica regola da rispettare era quella di non ridere o sorridere mai durante le sei ore di registrazione. Un’impresa difficile, quasi impossibile, che ha visto arrivare in finale i due contendenti più agguerriti.

Ciro Priello dei The Jackal ha vinto i 100mila euro messi in palio, riuscendo a far sorridere Katia Follesa con una battuta sulla propria figlia. Ma ad un mese di distanza dalla finale, emerge una nuova polemica. Secondo alcuni utenti la vittoria del comico napoletano non sarebbe stata trasparente, almeno dal punto di vista del montaggio delle scene.

LOL, Katia Follesa eliminata per un errore del montaggio?

Stando ai tweet dei telespettatori, qualcosa non torna. Pare infatti che potrebbe esserci stato un errore nel montaggio dell’ultima puntata. Un utente su Twitter l’ha soprannominato “Lol gate”, lo scandalo di Lol. Il ragazzo ha fatto notare che “Katia e Ciro parlano e sono in piedi, ma nel replay in cui si vede Katia ridere lei sembra proprio seduta“. E chiede se anche altri nel pubblico abbiano fatto caso a questa stranezza.

Poi prova a dare un’interpretazione di quello che sembra essere un’incongruenza dovuta alle inquadrature delle varie telecamere che hanno ripreso il momento incriminato. “Cioè l’unica cosa che può essere successa – scrive in un altro tweet – è che Katia non abbia riso per quella battuta, ma si siano seduti, abbiano magari continuato a parlare dei figli e poi lei abbia riso. Però non lo so. All’inizio nemmeno io me ne ero accorto, ma prestando attenzione si vede bene“.

Diversi utenti sembrano essere d’accordo con questa teoria. Uno di loro conclude la discussione scrivendo: “Ci sono molti salti nel montaggio, ma anche ripetizioni di scene, mi è sembrato. Sarebbe stato meglio fare più puntate e vedere le 6 ore complete!“. Magari gli autori seguiranno il suggerimento per la prossima stagione, attualmente già in lavorazione.