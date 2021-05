Luana D’Orazio: i risultati devastanti dell’autopsia. Addio a una giovane mamma

Luana D’Orazio. Sono stati compiuti ieri, sabato 8 Maggio 2021, gli esami autoptici sul corpo della giovane operaia, morta mentre svolgeva il suo lavoro in un’azienda tessile in provincia di Prato

E’ deceduta lunedì 3 Maggio 2021 la 22enne Luana D’Orazio mentre stava svolgendo il suo lavoro. La ragazza era impiegata in una ditta tessile a Montemurlo, in provincia di Prato. E’ avvenuto un incidente mentre si trovava all’opera con un macchinario all’interno della fabbrica, precisamente un orditoio. Per lei non c’è stato nulla da fare. La comunità di cui faceva parte è attonita; la famiglia della giovane è distrutta dal dolore. Lascia un figlio di soli 5 anni di nome Donatello.

Ieri, sabato 8 Maggio, si è svolta l’autopsia sul suo corpo. Quali sono stati i risultati.

Luana D’Orazio. Luogo e orario del funerale

L’esame autoptico sul corpo della povera Luana D’Orazio, 22 anni, deceduta mentre era a lavoro in un’azienda tessile, è stato ordinato dalla procura di Prato ed eseguito dal medico legale Luciana Sonnellini. Presenti anche i consulenti degli indagati dell’inchiesta per omicidio colposo: la proprietaria dell’azienda e il manutentore. Si svolgeranno lunedì 10 Maggio anche le perizie sui macchinari per constatare che siano conformi a tutti i requisiti di sicurezza.

Dall’autopsia è emerso che la giovane mamma è deceduta per schiacciamento del torace, ossia un politrauma fratturativo toraco-polmonare. Gli ingranaggi dell’orditoio l’avrebbero risucchiata, provocando una morte sul colpo.

Il funerale di Luana D’Orazio si terrà lunedì 10 maggio alle ore 15 presso la chiesa del Cristo risorto Spedalino Agnelli, la stessa dove ha ricevuto i sacramenti di Comunione e Cresima. Il rito sarà celebrato dal vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli. Interverranno anche la Protezione civile e le forze dell’ordine, dato l’enorme afflusso di gente che si prevede. La giovane sarà tumulata successivamente nel cimitero di Agliana (Pistoia), vicino a dove vive la sua famiglia.