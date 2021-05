Maneskin, Damiano presenta la sua dolce metà: il nome che non ti aspetti

Il frontman dei Maneskin Damiano David presenta per la prima volta sui social la sua fidanzata: ecco chi è e le prime dichiarazioni pubbliche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

I Maneskin sono il gruppo romano del momento dopo la vittoria al 71esimo Festival di Sanremo che li ha visti troneggiare come rock band tra tutti i nomi presenti in corsa per la vittoria. Negli ultimi mesi i suoi componenti sono stati spesso al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto Damiano David il frontman sex symbol che ha scosso non poco i cuori delle giovani all’ascolto.

Molti si sono chiesti se il cantante avesse una fidanzata o se invece fosse single. Tra i più maliziosi anche chi ha avanzato l’ipotesi che avesse un flirt con Victoria De Angelis, bassista del gruppo. I due amici hanno più volte smentito dichiarandosi invece solo grandi amici.

Poche ore fa nelle Instagram stories di Damiano è arrivata la rivelazione che in tanti aspettavano, il nome della ragazza che lo accompagna e segue da ormai quattro anni.

La fidanzata di Damiano: ecco chi è

Poche ore fa la rivelazione social che tutti attendavamo con ansia. Inaspettatamente con una storia su Instagram, Damiano David ha presentato la sua fidanzata. Si tratta dell’attrice e interprete Giulia Soleri che recentemente abbiamo visto anche nello spot della Birra Moretti mentre sorseggia il suo bicchiere di bionda comodamente seduta su un divanetto di un locale.

I due, come ha svelato il cantante sui social, stanno insieme da ben 4 lunghi anni, “Dopo quasi quattro anni si può dire no?”. I due hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla loro storia ma dopo la grande popolarità esplosa per il gruppo sembrava impossibile continuare a mantenere oscuro questo aspetto così importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Giorgia Soleri, ha 25 anni e lavora come modella e influencer. Su Instagram vanta 122mila follower, una vera bellezza che in poche ore dalla pubblicazione dello scatto privato sta ricevendo una grandissima attenzione mediatica. Neppure a dirlo la foto è già virale sui social.