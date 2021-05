Maria De Filippi, regina incontrastata con Amici. Gli altri mangiano la polvere

Maria De Filippi è un poker d’assi nella partita giocata dalle reti Mediaset nella gara di ascolti del sabato sera. Quali sono i dati di ascolto dell’8 Maggio? Qualcuno ha osato sfidare la regina incontrastata della televisione italiana?

Quando scende in campo lei, non ce n’è per nessuno: stiamo parlando della fuoriclasse della televisione italiana. Novella “re Mida”, tutto quello che tocca si trasforma in oro. Il suo talent show, Amici, arrivato alla semifinale, si riconferma campione di ascolti anche per la serata di sabato 8 Maggio 2021, un format che dopo 20 anni di programmazione non accenna a mollare la presa d’interesse sul pubblico: un fenomeno!

La De Filippi fa talmente paura alle reti concorrenti che il programma Top Dieci di Carlo Conti è stato spostato al venerdì proprio per non entrare in “rotta di collisione”. Sugli altri canali non c’è stata neanche la volontà di ordire una forte controprogrammazione.

Vediamo insieme quali sono i dati di ascolto e percentuali di share di sabato 8 Maggio.

Maria De Filippi e Amici. I dati di ascolto di sabato 8 Maggio

Come annunciato, la semifinale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 ha monopolizzato gli ascolti del sabato sera televisivo italiano: sono rimasti incollati al piccolo schermo 5.675.000 spettatori con uno share del 28.7%.

Rai 1 ha risposto con il film del 2013, L’oro di Scampia, con Gianluca Di Gennaro, Giuseppe Fiorello e Anna Foglietta: 2.457.000 spettatori pari all’11.1% di share

Su Rai2 è andato in onda F.B.I. con 1.405.000 spettatori (5.8% di share) mentre su Italia 1 è stato trasmesso il film d’animazione Madagascar 2 che ha intrattenuto 1.128.000 spettatori (share pari al 4.7%).

Chiudiamo con Rete4 che ha portato sugli schermi Milano 2020 con un ammontare di 282.000 spettatori (1.2% di share). Su La7 Un marito per Cinzia ha totalizzato 629.000 spettatori con il 2.7% di share.