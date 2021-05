Paola Turani, tempo di anniversario: la storia incredibile del suo amore

Paola Turani festeggia oggi un importante traguardo. Sono passati dieci anni dalla nascita del suo amore più grande.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

“I più belli che potessi desiderare”. Con questo parole Paola Turani ha descritto i dieci anni trascorsi al fianco del suo amore più grande. Oggi la nota modella festeggia l’anniversario con il suo compagno Riccardo. La coppia ha raggiunto il traguardo dei dieci anni. Per celebrare questo importante traguardo la Turani ha condiviso un carosello di foto su Instagram. Uno scatto è più romantico dell’altro. Dalla coppia abbracciata davanti alla Fontana di Trevi, al momento del matrimonio, ai momenti di relax trascorsi al mare.

Commossa, Paola racconta al suo milione di follower, come questi anni di storia di amore siano stati intensi e pieni di emozioni. Tra viaggi e avventure, difficoltà e momenti difficili, la coppia quest’anno ha coronato un importante raggiungimento. Dopo tanti tentavi la modella è in dolce attesa.

LEGGI ANCHE > Paola Turani la FOTO con il pancino è commovente. Sempre più bella

Paola e Riccardo: com’è nato il loro amore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

LEGGI ANCHE > Paola Turani, lo straordinario annuncio dopo tanti anni e tanti ostacoli – FOTO

Sotto il post condiviso da Paola Turani su Instagram, in occasione del giorno del suo anniversario con Riccardo, i fan si scatenano nei commenti. Tantissime gli auguri. La modella è seguitissima sui social. Su Instagram negli anni ha condiviso molto della sua vita. Il suo compagno è sempre presente nei suoi contenuti. Riccardo Serpella è un imprenditore attivo nel mondo del marketing. 47 anni, si è spostato con Paola nel luglio del 2019. Tra i due vi sono 14 anni di differenza. Paola ha 33 anni.

La Turani ha raccontato come si siano conosciuti quando lei aveva 18 anni. Entrambi appassionati di pittura, prima di mettersi insieme Riccardo le aveva chiesto di tappezzare le pareti della sua abitazione. Proprio nell’ambito di una cena a lume di candela, scattò il primo bacio e da lì sono rimasti sempre insieme. I due hanno costruito un bellissimo nucleo familiare. Al loro fianco i loro fedeli cani Nadine e Gnome. Presto allargheranno la famiglia con un bimbo in arrivo.

Nel 2019 si sono uniti in matrimonio. Una proposta che è arrivata durante un soggiorno della coppia in Provenza. In un campo di lavanda Ricky si è inginocchiato chiedendo la mano di Paola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Di recente inoltre la coppia ha acquistato una nuova residenza. Si tratta della villa di Vittoria di Feltri nel bergamasco. 700 metri quadrati di lussuosa dimora.