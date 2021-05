Selvaggia Lucarelli e la terribile confessione: “Ho vissuto una dipendenza molto forte”

A Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha raccontato a Mara Venier gli anni in cui ha sofferto di una terribile dipendenza affettiva: “Credevo di non essere abbastanza”

Il racconto di Selvaggia Lucarelli a Domenica In ha senza dubbio spiazzato i moltissimi telespettatori del programma, così come la conduttrice Mara Venier. La giornalista del “Fatto Quotidiano“, a pochi mesi di distanza dalla separazione con l’ex marito, incontrò un uomo che la stregò seduta stante. Una relazione che, inizialmente, era partita con dei presupposti molto positivi, e che in seguito si è trasformata in un incubo. “Ho vissuto una dipendenza affettiva molto forte e invasiva“, ha spiegato a Domenica In.

Con voce tremante e con grande difficoltà, la Lucarelli ha raccontato alla conduttrice la sintomatologia di questo disturbo: “E’ come una dipendenza dalla droga, e la droga è la relazione“. L’uomo incontrato da Selvaggia, da lei definito come “narcisista ed egocentrico”, le aveva fatto perdere letteralmente la testa, fino a spingerla ad azioni indicibili, che hanno coinvolto anche suo figlio Leon.

Selvaggia Lucarelli e la dipendenza affettiva: “E’ come una droga”

La dipendenza affettiva che Selvaggia Lucarelli ha raccontato a Mara Venier si è protratta per ben 4 anni. All’epoca, la giornalista si era da poco separata dall’ex marito, ed era afflitta da quella che lei stessa ha definito “fame implacabile d’amore“. L’incontro con un uomo di Milano, affascinante e di elevata posizione sociale, le aveva completamente stravolto la vita. “E’ nato quello che credevo un grandissimo amore, ma che in poco tempo è diventato una tendenza autodistruttiva“: queste le sue parole.

Con grande imbarazzo e dolore, la giornalista ha ripercorso alcuni episodi vissuti durante quei 4 anni, in cui lei stessa viveva con la costante paura di perdere il compagno, anche a causa di futili litigi. Quella relazione, morbosa e nociva, l’aveva portata a mettere in secondo piano ogni altro aspetto della propria vita, persino suo figlio Leon. “Quando l’ho vissuta non mi ero resa conto, Leon era piccolo” – ha spiegato Selvaggia – “Ero incastrata in un meccanismo e non riuscivo a liberarmi“.

Uno degli episodi che hanno colpito maggiormente Mara Venier è quello della “tazzina di caffè“. La Lucarelli ha infatti raccontato di aver vissuto, dopo aver rotto una tazzina di caffè nel loft del suo compagno, dei momenti di puro terrore. La paura di aver rovinato una parte del pavimento, che era in vetro, l’aveva spinta a ritirarsi in lacrime e a temere di essere allontanata per sempre dall’uomo.

Ad oggi, Selvaggia si dichiara completamente guarita, complice anche il percorso psicologico che l’ha aiutata a recuperare la propria autostima e la propria indipendenza. Da sei anni, la giornalista fa coppia fissa con Lorenzo Biagiarelli, noto chef di “E’ sempre mezzogiorno”.