Le vittime sono ricoverate in ospedale e non sono in condizioni critiche. Attualmente sconosciuto il movente degli spari.

Una nuova sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta è successo nella Grande Mela, nella celebre piazza di Times Square, dove questo sabato pomeriggio (8 maggio) due donne e una bambina di quattro anni sono rimaste ferite. Le vittime sono state trasferite d’urgenza in ospedale di Manhattan. Secondo le dichiarazioni della polizia citate dai media locali, le attuali condizioni delle tre pazienti non sono critiche. A seguire le parole del sindaco locale e i dettagli riportati dai rapporti ufficiali.

LEGGI ANCHE >>> La casa prende fuoco: morte una donna incinta e le tre figlie

Le identità delle vittime e le parole del sindaco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Newyorkcitybymi (@newyorkcitybymi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tragedia sulle Alpi: due valanghe provocano altri 7 morti

Secondo quanto ha riferito il portavoce della polizia locale, le sparatorie sono avvenute in pieno pomeriggio, intorno alle 17:00 all’incrocio tra la 7th Avenue e la 44th Street. Nel comunicato delle forze dell’ordine di New York si legge la nota di avvio alla procedura delle indagini. La New York Police Department non fornire ulteriori informazioni e si limita a precisare di non aver ancora effettuato arresti.

Le vittime degli spari sono una 23enne, ferita alla coscia destra; una 43enne, colpita al piede sinistro e una bambina di 4 anni, ferita alla gamba sinistra. Le tre sono originarie rispettivamente di Rhode Island, Rhode Island, New Jersey e Brooklyn. L’avvio all’inchiesta è stato confermato anche dal sindaco di New York Bill de Blasio. Su Twitter, il suo account ufficiale chiede l’immediata interruzione del commercio illegale delle armi, assicurando l’opinione pubblica sulle attività di ricerca delle forze dell’ordine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Darren Jones (@darrenjonesart)

La pandemia ha cambiato volto anche alla popolosa e iconica Times Square. Nell’ultimo anno, la nota area turistica della Grande Mela ha visto aumentare sensibilmente gli episodi di violenza.

Fonte BBC