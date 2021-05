Tina Cipollari si traferisce lontano dai suoi affetti: ecco perché

Una notizia inaspettata: Tina Cipollari si trasferisce. La verità però viene a galla grazie all’intervento di un suo conoscente…

Lascia con il fiato sospeso i più fedeli telespettatori di “Uomini e Donne” la decisione intrapresa definitivamente dalla showgirl ed opinionista cinquantacinquenne, nativa di Viterbo, Tina Cipollari. Dopo tutti questi anni trascorsi nei meandri della capitale italiana, pare che adesso abbia ben valutato il suo futuro e sia perciò avviata verso un nuovo percorso.

Ma cosa si nasconde dietro la sua repentina e drastica voglia di cambiamenti? A svelare nelle ultime ore il reale motivo della sua decisione che l’ha spinta verso la città del nord sarà un “amico”, nonché collega, di Tina. Scopriamone tutti i dettagli.

Leggi anche —>>> Federica Panicucci e Fargetta, la verità sul loro divorzio

Giorgio Manetti su Tina Cipollari, si traferisce? Ecco la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisa Isoardi lacrime in diretta: dopo l’Isola “Non sono abituata a vedermi così”

E’ pronta a proseguire le sue avventure ed il suo quotidiano verso Torino la biondissima ed imperterrita Cipollari. L’ultimo intervento del noto autore fiorentino, nonché ex cavaliere, Giorgio Manetti, è volto a sottolineare la verità sulla decisione di Tina sul desiderio di stabilirsi nell’epicentro della sua ben sbandierata antagonista: Gemma Galgani. Non è dunque soltanto una premessa, quella dichiarata già settimane fa con anticipo, da Tina in diretta tv su Mediaset, ma la cruda realtà.

In una recente intervista pubblicata da Manetti su “Nuovo TV“, lui stesso ha evinto dal comportamento dell’opinionista come ci sia assolutamente radicato nella sua improvvisa volontà a volar via lo zampino del suo attuale compagno, nonché promesso sposo 2022. Tina avrebbe infatti seguito il suo impulso, seguendo l’amore della sua vita ed approfittando della loro riscoperta serenità, Vincenzo Ferrara. Il tutto per via di un progetto comune.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Andranno a vivere insieme dunque coronando il loro sogno d’amore, in passato represso per alcune incomprensioni. Il nativo di Firenze, Vincenzo, è in procinto di investire nella ristorazione nel capoluogo piemontese. Così Tina vorrebbe essere al suo fianco durante la nuova apertura. “Tina a Torino proprio non ce la vedo” ha infine concluso Manetti “ma sono contento per loro”.