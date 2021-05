Un Posto al Sole anticipazioni 10 maggio: Alberto in gravi difficoltà. Palladini dovrà impegnarsi per cercare lavoro in modo da versare gli alimenti a Clara e a Federico

Franco Boschi sta continuando a lavorare per Roberto Ferri perché vuole assolutamente arrivare in fondo alla questione. Per proseguire le sue indagini ha intenzione di passare da Nicola Idice a Pietro Abbate.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Intanto Alberto è stato licenziato da Barbara Filangieri, che ha deciso di gettare la spugna con lui. Adesso si ritrova senza né lavoro, senza di lei e senza Clara e suo figlio. Ha bisogno assolutamente di rimettersi alla ricerca di un lavoro, perché è sempre di più sotto pressione per gli alimenti non versati alla sua ex compagna. A questo punto, proverà a riottenere il lavoro: riuscirà a rimettersi in carreggiata o lo aspetta un periodo di crisi?

Intanto Mariella e Guido sono sempre di più immischiati nei problemi della famiglia Cerruti. Vorrebbero tanto che i due fratelli riuscissero a fare pace e decideranno di intromettersi per aiutare i due a ritrovarsi dopo questo periodo di lontananza.