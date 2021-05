“Volevo dirvi che…”, l’annuncio di Ivana Mrazova senza Onestini: batosta tremenda

Ivana Mrazova e l’annuncio che spiazza i fan. La modella è tornata in Italia, ma accanto a lei non c’è il fidanzato Luca Onestini: la preoccupazione cresce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐈𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@ivana_mrazova)

La situazione sentimentale tra Luca Onestini e Ivana Mrazona continua a non essere chiara. Nonostante i due non si mostrino insieme da diverso tempo, la loro storia d’amore continua a far sognare i fan, che non sono pronti ad affrontare un’eventuale rottura. A tal proposito, non è ancora arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati: sia Luca che Ivana evitano di toccare l’argomento, mentre la preoccupazione dei fan cresce.

I due, che si sono conosciuti tre anni fa all’interno della casa del Grande Fratello, sembrano ormai aver archiviato la relazione. Le Instagram stories recentemente pubblicate dalla Mrazova, per gli utenti, rappresenterebbero un’ulteriore conferma. La modella è da poco tornata in Italia, ma senza il suo bel fidanzato: i dettagli.

Ivana Mrazova, le stories parlano chiaro: è rottura con Onestini?

I fan non avrebbero mai voluto apprendere una verità così spiacevole. A quanto sembra, Ivana Mravoza è tornata proprio quest’oggi a Milano, ma in totale solitudine. L’assenza di Onestini ha contribuito ad alimentare i rumors secondo cui i due non starebbero più insieme da tempo. “Volevo dirvi che sono in Italia, siamo in Italia…“, ha esordito la modella nelle stories, spiazzando gli utenti.

“C’è anche il boss” – ha aggiunto la Mrazova, inquadrando il suo cagnolino – “Sono arrivata due giorni fa, adesso mi sto sistemando… di nuovo“. Quest’ultima frase, in particolare, è stata interpretata come la prova lampante della rottura con l’ex tronista. Ivana, nelle successive stories, ha condiviso con i fan alcuni momenti della propria giornata, pur apparendo sempre da sola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐈𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@ivana_mrazova)

Un fatto che ha sicuramente insospettito i followers, i quali si aspettavano che ad attenderla ci fosse proprio Luca. Rimane inspiegabile, tuttavia, la ragione per cui i due fidanzati non vuotino il sacco: è davvero finita o si tratta di una crisi passeggera?