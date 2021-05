Arisa, il gesto per l’uomo che non ti aspetti: “Ci riesci solo tu” – FOTO

Nelle sue Instagram Stories Arisa ha pubblicato un video con un uomo a cui tiene molto: andiamo a scoprire di che si tratta

Arisa è da sempre sulla cresta dell’onda, soprattutto negli ultimi tempi con il ruolo di coach di canto del talent show Amici di Maria De Filippi. Da quando la cantante si è fatta conoscere al Festival di Sanremo del 2009 trionfando nella categoria Nuove Proposte con il tormentone “Sincerità” non ha mai smesso di stupire tutti. Ha cambiato stile e look: gli occhialoni neri sono spariti e i capelli lunghi la rendono ancora più affascinante e bella; le canzoni hanno assunto con il tempo un tono più melodico e lento tanto che ha regalato hit di successo come “La notte“.

Negli ultimi giorni è anche uscito un nuovo brano in cui Arisa canta in napoletano, intitolato “Ortica”, che sta riscuotendo il favore di critica e pubblico e ha lasciato i partenopei di stucco visto che la sua pronuncia in lingua napoletana è perfetta. Poche ore fa, la cantante ha pubblicato nelle sue IG Stories un video con un uomo…

Arisa, il misterioso uomo delle IG Stories

