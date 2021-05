Una madre 58enne è morta precipitando in una cascata da un’altezza di circa 50 metri sotto gli occhi dei propri figli e del compagno.

È precipitata da circa 50 metri d’altezza ed ha perso la vita davanti ai propri figli. Questo il tragico destino di una madre di 58 anni morta nel pomeriggio di ieri mentre si trovava alle Windin Falls a Cairns, in Australia. La donna, si trovava con la propria famiglia, quando improvvisamente è scivolata mentre percorreva un sentiero ed è finita in acqua. Presso le cascate sono arrivate le squadre di emergenza che poco dopo hanno recuperato il corpo ormai senza vita della 58enne.

Australia, dramma nel giorno della festa della mamma: madre muore cadendo in una cascata

Dramma nel giorno della festa della mamma alle Windin Falls, cascate site a Cairns, città del Queensland, in Australia. Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 9 maggio, una donna di 58 anni è deceduta precipitando nel vuoto sotto gli occhi terrorizzati dei propri figli, del compagno e degli altri presenti. Stando a quanto scrive la redazione del tabloid britannico The Sun, la vittima stava percorrendo un sentiero quando è caduta in una piscina naturale da un’altezza di circa 50 metri. Un volo che non le ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorritori a bordo di un elicottero che, dopo qualche ora, hanno recuperato dalle acque gelide il corpo della donna. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sopraggiunti anche gli agenti della polizia australiana che ha avviato le indagini sul caso e sta preparando un rapporto per il medico legale. Quanto accaduto, scrive The Sun, viene trattato come una tragedia ed è stato escluso al momento il coinvolgimento di terzi.

Le cascate di Windin sono una località turistica molto apprezzata in Australia per via delle varie piscine a sfioro naturali che si affacciano su una valle della foresta pluviale.