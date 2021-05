“Avanti un altro” in serata la strepitosa vincita

Avanti un altro ha un vincitore, ecco chi è e quanto ha vinto in questa prima puntata della settimana. I dettagli sul concorrente

Siamo giunti al termine di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e come sempre le sorprese e l’ironia non mancano. Anche oggi i presentatori hanno divertito i telespettatori che li seguono con enfasi e entusiasmo. Per il finalistaè stata una bella puntata visto che è riuscito a portarsi a casa il monte premi che ha conquistato con le sue capacità, ecco a quanto ammonta la cifra.

Si chiama Leonardo ed è un giovane ragazzo. Ha vinto 27 000 euro dopo aver sfidato gli altri concorrenti e aver superato la prova di Miss Claudia. E’ arrivato dritto alla vittoria ed è riuscito a sconfiggere tutti gli altri giocatori. Era partito da 50 000 euro, ma dopo aver perso alcune domande si è portato a casa la metà del monte premi. Una vincita comunque soddisfacente che ha portato entusiasmo e felicità in studio, tra i conduttori i e gli ospiti. Dopo questo bello episodio il programma ha dato la linea al tg 5 ed ha salutato ricordando l’appuntamento per domani sera per un’altra puntata alle 18.45.

La settimana è iniziata nel migliore dei modi, si punta già al prossimo vincitore. Chissà se in questa settimana qualcun altro riuscirà nell’intento? Il pubblico ci spera e ad anche questa sera Avanti un altro si è rivelato un successo. D’altronde con Paolo Bonolis e Luca Laurenti Mediaset è al sicuro. I conduttori sono una garanzia e gli italiani li adorano e li seguono in ogni situazione.