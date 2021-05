Beautiful, anticipazioni puntata 11 maggio: cosa fare con Sally?

Beautiful, anticipazioni 11 maggio: Ridge e Steffy vogliono licenziare Sally, ma Katie interviene.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto la famiglia Forrester assistere alla proposta di matrimonio di Thomas per Zoe. Mentre la maggior parte dei commensali ha reagito bene alla notizia, Douglas è scappato in camera sua, disperato all’idea che questa nuova situazione familiare possa allontanarlo da Hope. La ragazza è subito corsa a consolarlo, giurandogli che qualsiasi cosa succeda lei resterà sempre la sua mamma. Nel frattempo alla Spencer Katie è preoccupata per Sally: la ragazza soffre di una malattia incurabile allo stato terminale ed è decisa ad affrontare la morte in solitudine. Spinta dalla pietà nei suoi confronti, Katie ha infranto la promessa che le aveva fatto ed ha rivelato tutto a Wyatt.

Beautiful, anticipazioni 11 maggio: Flo è d’accordo con Wyatt

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che, tornati alla Forrester, Ridge e Steffy mediteranno di licenziare Sally. La nuova collezione non sta dando i frutti sperati ed il lavoro della stilista si sta rivelando piuttosto deludente. Venuta a conoscenza della notizia, Katie cercherà di dissuaderli, rivelando ad entrambi le condizioni di salute di Sally. I due Forrester rimarranno sconvolti dalla notizia e prometteranno di tenerla con loro per i pochi mesi che le restano da vivere.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che anche Wyatt parlerà con Flo della situazione di Sally. Dopo aver ascoltato tutto quello che il fidanzato ha da dire, la Fulton concorderà con lui sul fatto di dover restare accanto alla stilista.