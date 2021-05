Si chiama Brenno, figlio di uno dei più grandi attori. Lo conoscete? FOTO

Brenno, basta poco per capire di chi sia figlio. Ritrovare in lui i tratti somatici del padre è immediato.

Si chiama Brenno, classe 1991. Nasce a Roma ed è figlio di uno dei più importanti attori del cinema italiano. Di chi stiamo parlando? non è così difficile, basta guardare attentamente i lineamenti del viso per comprendere come Brenno sia figlio di Michele Placido.

Il figlio d’arte – oggi trentenne – ha seguito le orme del padre e anche della madre; Simonetta Stefanelli infatti è un’attrice italiana che vanta una biografia ricca di esperienze non solo nazionali, era nel cast infatti de “Il Padrino” a fianco di Al Pacino.

Una famiglia insomma dedicata alla recitazione, amore ereditato anche dalla sorella di Brenno, ossia Violante Placido. Nonostante la giovane età, Brenno ha già la sua pagina Wikipedia ed è ricca di progetti lavorativi a cui il giovane ha partecipato.

Brenno, curiosità sul giovane figlio d’arte

Brenno Placido vanta una notevole filmografia incanalandosi in diversi personaggi e mostrando di essere una buona risorsa per il cinema italiano. Il suo ruolo iconico è sicuramente quello interpretato in Tutti pazzi per amore, la fiction di tre stagioni andate in onda tra il 2008 ed il 2012 su Rai Uno dove già si distinse per le sue capacità.

Sul suo profilo Instagram Brenno non nasconde tuttavia la sua passione per la musica: numerosi gli scatti infatti all’interno di sale di registrazione. La Gentilezza Dell’Amore è il suo primissimo singolo, annunciato proprio sui social lo scorso 15 febbraio. Un progetto a cui crede tantissimo e di cui ha mostrato particolare commozione.

“Sono veramente felicissimo ed emozionatissimo. Mi sudano le mani e non riesco a scrivere…” scrive il giovane Placido.

Non resta che scoprire di più su questo artista poliedrico, degno del cognome che porta.