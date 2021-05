Un cuoco trovato morto ed il suo appartamento a soqquadro: indagano i carabinieri

Un cuoco di 42 anni è stato trovato morto dal fratello nella sua abitazione di Cagliari questa mattina. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.

Choc a Cagliari, dove un uomo di 42 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione questa mattina. A ritrovare il cadavere è stato il fratello del 42enne che non riuscendosi a mettersi in contatto con l’uomo ha lanciato l’allarme. Giunti sul posto, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, le cui cause sono ancora al vaglio dei carabinieri. I militari dell’Arma, che stanno svolgendo le indagini, avrebbero ritrovato l’appartamento a soqquadro circostanza su cui sono in corso le verifiche del caso.

Nella mattinata di oggi, lunedì 10 maggio, un uomo è stato trovato privo di vita all’interno della sua casa, sita nel quartiere di Is Mirrionis di Cagliari. Si tratta di Mario Romani, cuoco di 42 anni. A lanciare l’allarme, scrive l’Ansa, il fratello del 42enne che recatosi in casa ha ritrovato Romani riverso sul pavimento della cucina.

Presso l’abitazione sono arrivati sono arrivati i carabinieri del Ris di Cagliari ed i colleghi del Nucleo investigativo e della Compagnia del capoluogo sardo. I militari dell’Arma hanno effettuato i primi accertamenti insieme al medico legale che ha constatato il decesso. Dai primi riscontri, scrive l’Ansa, il corpo del 42enne non presentava nessun segno di violenza o ecchimosi.

I carabinieri non hanno ritrovato segni di effrazione nell’appartamento, dove, però, alcune stanze erano a soqquadro. In merito le forze dell’ordine stanno svolgendo tutte le indagini del caso e al momento non sarebbe esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. I militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro l’appartamento per ulteriori rilievi.

La salma di Romani è stata trasferita presso il Policlinico di Monserrato, dove sarà effettuata l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, che potrà chiarire le cause della morte ed i contorni della vicenda.