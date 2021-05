Sotto il sole della Toscana Cecilia Rodriguez si è mostrata in bikini mentre prende il sole, fan in delirio per la bella argentina.

Sembra essere fuori dalla vita mondana da un po’ la bellissima argentina Cecilia Rodriguez, un’assenza giustificata svelata proprio dalla stessa nelle stories di Instagram. La modella in questi ultimi giorni si è diretta prima a Carrara, dove ha girando prima uno shooting fotografico per Hinnominate, la linea di abbigliamento firmata insieme con la sorella Belen e il fratello Jeremias.

Poi ha cambiato destinazione ed è andata a Lucca presso Villa Primo Sole per un nuovo cambio di location per posare questa volta per MeFui, la linea stavolta di bikini prodotta sempre con Belen. Giorni di relax e tintarella per lei che si è distaccata dalla città alla ricerca di un po’ di equilibrio e ristoro, le foto però sono decisamente bollenti.

LEGGI ANCHE -> “Quanto sei bona?” Veronica Gentili è una gioia per gli occhi. Fa innamorare… FOTO

Cecilia Rodriguez, curve pazzesche e fisico statuario: in bikini stende

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

LEGGI ANCHE –> “Sei di un altro pianeta”, Sara Croce super scollatura e davanzale in primo piano: esagerata – FOTO

Non è la prima volta che la famiglia Rodriguez si affida a Emma Villas Tour Operator per noleggiare una casa in Toscana per passare qualche fine settimana lontano dai ritmi frenetici della città. Le sorelle ieri si trovano infatti a Lucca con alcuni amici e parenti per festeggiare questa domenica dedicata alla mamma.

Cecilia più di tutte ne ha approfittato anche per rilassarsi e prendere il sole, sfoggiando inevitabilmente uno dei variopinti costumi della linea MeFui. Top e mezzaluna rosa e rosso come la camicia ampia che ha appoggiato sulla schiena, slip sgambato giallo fluo. Sfodera un fisico perfetto e snello che non passa certo inosservato ai suoi fan che le regalano in poche ore migliaia di like concitati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

“Bellissima cucciolina di Nacho ❤️ fisico e costume 😍💯👍”, “Fisico statuario 🙌”, “Wow Chechu attenzione alle scottature ❤️”, “Cotta a puntino🌞❤”. Questi sono solo alcuni dei messaggi lasciatole dai fan che la seguono.