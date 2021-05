Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi lunedì 10 maggio, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino relativo allo stato dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia da oltre un anno. Stando ai dati odierni, i casi di contagio complessivi sono saliti a 4.116.287, ossia 5.080 unità in più rispetto a ieri. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che ammontano a 373.670 (-10.184), così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 2.158 in totale e 34 in meno di ieri. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono pari a 3.619.586 con un incremento di 15.063 unità. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 198 decessi che hanno portato il bilancio totale delle vittime a 123.031.

La Regione Emilia Romagna, si legge nelle note, ha comunicato che dai casi sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Covid-19, bollettino: i numeri in Italia nella giornata di domenica 9 maggio

Il Ministero della Salute ha pubblicato ieri il bollettino dell’epidemia da Covid-19. Stando ai dati, i casi di contagio complessivi erano saliti a 4.111.210. In calo il numero dei soggetti attualmente positivi che erano pari a 383.854, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ammontavano a 2.192. I guariti dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 3.604.523 mentre le vittime a 122.833.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava che del totale dei decessi comunicati ieri, 1 caso era avvenuto nei giorni scorsi. La Regione Emilia Romagna comunicava che erano stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 8 maggio

Nella giornata di sabato sono stati resi noti, come di consueto, i casi riguardanti la pandemia da Covid in Italia attraverso tabella sanitaria dal Ministero della Salute. Come riportava quest’ultima, il dato delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 4.102.921 con un incremento di 10.176 casi. In discesa i soggetti attualmente positivi che erano pari a 390.120 (-7.444). Diminuivano anche i ricoveri in terapia intensiva (-42) che erano pari a 2.211 pazienti. Il dato dei guariti era giunto a 3.590.107 con un incremento di 17.394 unità. Purtroppo saliva ancora il bilancio dei decessi che raggiungeva il totale di 122.694.

Covid-19, le nuove misure al vaglio del Governo

L’Italia attende trepidante nuove e meno stringenti misure anti-Covid da parte del Governo. Aggiornamenti su quello che potrebbe essere il quadro normativo dovrebbero giungere all’esito del consueto monitoraggio del Ministero della Salute, fissato per il 14 maggio. In quella data l’Esecutivo, stando ai piani, potrebbe varare un nuovo Dpcm. In primis al vaglio, la possibilità di allungare l’orario del coprifuoco alle 24.

Entro mercoledì, dunque, gli italiani potrebbero iniziare a riassaporare qualche nota di libertà e ciò in forza anche del fatto che il Premier Draghi potrebbe porre in essere un nuovo calendario delle riaperture. Di sicuro vi è che a partire dal 15 maggio, chi farà rientro dai Paesi dell’Unione, Israele e Gran Bretagna, non dovrà porsi in quarantena.

Se tutto dovesse andare come previsto, quindi, dal 17 maggio si dovrebbe registrare un allentamento con la possibilità di eliminare le misure più stringenti, in maniera definitiva, a partire dal 21 giugno. Una scelta che gioverebbe, di certo, al comparto turistico. Quest’ultimo, già ampiamente in sofferenza, trarrebbe beneficio da una rimodulazione delle norme, in particolare quella riguardante il coprifuoco.

A tal proposito, sul banco vi sarebbe anche la questione bar. In particolare sulla possibilità di ricevere i propri clienti non solo usufruendo di spazi all’aperto. Dal primo giugno si parlerebbe del servizio anche al chiuso. Anche l’assoluto divieto di consumare al bancone potrebbe trovare una deroga all’inizio del prossimo mese. Sempre ovviamente rispettando tutte le norme di prevenzione, in primis il distanziamento.

Novità anche per i centri commerciali, attualmente chiusi nei week-end e nei festivi e pre festivi.

Buone notizie per chi è in procinto di sposarsi nei prossimi mesi: i festeggiamenti potrebbero ripartire con specifiche linee guida dal 15 giugno o comunque dai primi di luglio.