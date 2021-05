Covid-19, le nuove misure al vaglio del Governo

Il Governo sarebbe in procinto di varare un nuovo Dpcm contenente misure per rallentare l’epidemia da Covid-19 meno stringenti rispetto a quelle attualmente in vigore.

Come previsto, è possibile che nel corso di questa settimana il Governo potrebbe modificare alcune norme anti-Covid attualmente vigenti. In primis è possibile che l’orario del coprifuoco venga allungato sino alle 24 e che riaprano bar, piscine e palestre.

L’esecutivo, con ogni probabilità varando un nuovo Dpcm, dovrebbe quindi calendarizzare nuove riaperture. Bisognerà in ogni caso attendere il consueto monitoraggio del Ministero della Salute. Se quest’ultimo dovesse confermare il trend in discesa curva epidemiologica, allora i buoni propositi saranno rispettati.

Covid-19, coprifuoco e riaperture: nuove misure al vaglio del Governo

All’esito del consueto monitoraggio del Ministero della Salute, fissato per il 14 maggio, il Governo potrebbe varare un nuovo Dpcm al fine di disporre nuove e meno stringenti misure anti Covid. In primis sul banco l’ipotesi di allungare l’orario del coprifuoco alle 24.

Entro la metà di questa settimana, dunque, gli italiani potrebbero iniziare ad assaporare una nuova normalità. Ciò anche perché il Premier Draghi potrebbe porre in essere un nuovo calendario delle riaperture. Di certo a far data dal 15 maggio, chi fa rientro dai Paesi dell’Unione, Israele e Gran Bretagna, non sarà sottoposto a quarantena.

In ogni caso le nuove misure dovrebbero essere vigenti dal 17 maggio e nei piani dell’Esecutivo vi sarebbe la possibilità di eliminarle definitivamente a partire dal 21 giugno. Una scelta che gioverebbe, di certo, al comparto turistico il quale sarebbe eccessivamente vessato dalla misura soprattutto alla luce dell’inizio della calda stagione.

Anche la questione relativa ai bar sarebbe sul tavolo del governo, in particolare sulla possibilità di ricevere i propri clienti solo usufruendo di spazi all’aperto. Dal primo giugno si parlerebbe del servizio anche al chiuso. Anche l’assoluto divieto di consumare al bancone potrebbe trovare una deroga all’inizio del prossimo mese. Rispettando tutte le misure di prevenzione, infatti, anche tale restrizione potrebbe essere eliminata.

Novità anche per i centri commerciali, attualmente chiusi nei week-end e nei festivi e pre festivi. Quanto alla loro situazione, il Governo starebbe valutando l’opportunità di rimuovere tale disposizione.

Buone notizie per i novelli sposi: i festeggiamenti potrebbero ripartire con specifiche linee guida dal 15 giugno o comunque dai primi di luglio.

Prossima settimana, sempre dopo il monitoraggio, riapriranno le piscine all’aperto. Mentre dal 1° giugno le palestre. Ancora nessuna novità per le piscine al chiuso. Per queste ultime il grande limite sarebbe l’inibizione dell’utilizzo delle docce.