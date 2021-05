Denise Pipitone: parla la guardia giurata: “Vi dico cosa ho visto quel giorno”

Durante la puntata del 10 maggio de La vita in diretta condotta dal giornalista Alberto Matano viene intervistato Felice Greco, la guardia giurata che avvistò una bambina molto somigliante alla piccola Denise Pipitone scomparsa dalla sua casa di Mazzara del Vallo il primo settembre 2004.

Felice Greco, la guardia giurata che molti anni fa avvistò una bambina che secondo lui somigliava molto a Denise in un gruppo di nomadi a Milano, è stato intervistato da un giornalista de “La vita in diretta”. Ecco cosa ha detto.

L’intervista a Felice Greco, la guardia giurata che avvistò una bambina che somigliava a Denise

Durante la puntata del 10 maggio di “La vita in diretta”, il conduttore Alberto Matano manda in onda un’intervista molto importante cioè quella a Felice Greco, la guardia giurata che avvistò parecchi anni fa una bambina in un gruppo di nomadi che somigliava molto alla piccola scomparsa da Mazzara del Vallo il primo settembre 2004.

“Mi porterò sempre il rimpianto di aver negato a una mamma la gioia di rivedere la sua bambina – dice commosso Felice Greco ai microfoni della Vita in diretta -. Quella mattina venni invitato dal direttore ad allontanare un bambino che schiamazzava con la fisarmonica e lo seguì. Poi notai quella bambina tutta incappucciata e non era una cosa normale perché c’erano 25 gradi. Notai una certa somiglianza con Denise Pipitone, il cui caso era cronaca di tutti i giorni. Poi vedevo anche il graffietto rimarginato sotto l’occhio. A un certo punto le feci delle smorfie per vederla sorridere e le chiesi se voleva mangiare qualcosa. Lei mi ha chiesto la pizza con un accento siciliano. La nomade che era con lei si è innervosita“.

La guardia giurata quel giorno chiamò i poliziotti e tutti i giorni si pente di non aver trattenuto quella bambina in attesa che arrivassero le forze dell’ordine. “La bambina potrebbe essere ancora viva, magari si trova in un campo nomadi all’estero“.