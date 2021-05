La Lamborghini è decisamente unica nel suo genere con le sue smorfie mattutine che mettono di buon umore

Elettra Lamborghini sui social è una forza della natura. Ogni mattina da il buongiorno ai suoi followers con smorfie e frasi esilaranti. La sua carica energetica da forza anche agli altri. Il suo atteggiamento sui social però non è lo stesso che vediamo in televisione. Infatti si nota che quando l’ereditiera e cantante si trova davanti alla telecamere all’Isola dei famosi, ha un’atteggiamento più pacato e controllato. Mentre sui social toglie ogni freno inibitorio.

Elettra Lamborghini sui social una persona e in tv un’altra

La Lamborghini riesce ad essere due persone diverse in base al contesto in cui si trova. Si può infatti osservare che quando appare in televisione nel ruolo di opinionista all’Isola dei famosi, il suo comportamento è più pacato. Siamo abituati a vedere un’altra Elettra sui social, dove è sempre apparsa come una scheggia impazzita che non stava mai ferma. Forse il matrimonio l’ha cambiata e l’ha fatta maturare, oppure il contesto televisivo la mette in imbarazzo e diventa più timida. Anche nel commentare ciò che accade all’Isola, sembra assente spesso e poco concentrata sui ciò che accade intorno a lei.

In queste ultime puntate ha preso di più il ritmo e certo questa è una posizione a cui si deve abituare, come d’altronde il suo collega e amico Tommaso Zorzi. Lui però è più in linea con il suo ruolo che ricopre bene. Ha sempre una parola da dire su ogni naufrago, ed è molto attento ad ogni loro mossa. Insomma forse Elettra da il meglio di se sui social, dove appare disinibita ed esilarante. Nelle sue ultime stories è apparsa a Milano su una terrazza in compagnia di amici. Siccome stasera sarà nuovamente in studio all’Isola dei famosi, ha scelto di passare del tempo con alcuni amici a Milano sul rooftop.

In ogni caso lei rimane la regina dei social incontrastata, con i suoi 6,6 milioni di followers e la sua grinta. Su instagram osa molto di più con foto senza maglietta e outfit pazzeschi per i suoi videoclip musicali. Vogliamo vedere quella Elettra anche in televisione.