Esonero Pirlo, tifosi in pressione: la svolta nelle prossime ore

L’allenatore della Juventus è sempre più sulla graticola. Dopo la prestazione di ieri, la sua avventura sembre essere giunta al capolinea.

Nella partita più importante della stagione, Andrea Pirlo e la sua altalenante Juventus finiscono per mettere a nudo tutte le defezioni di questa stagione.

Ciò che doveva rappresentare la partita della svolta, in realtà si è tramutata in una vera e propria ‘carneficina’ calcistica. Il Milan di Pioli ha fatto di un sol boccone, una squadra che già in altre occasioni aveva dimostrato di non meritare un palcoscenico tanto ambito come la Champions League.

La sconfitta con il Benevento, il Napoli e l’uscita di scena dall’Europa che conta, contro il Porto di Mister Conceiçao avevano fatto suonare l’allarme in casa Juventus. Andrea però è rimasto ben saldo sulla panchina, ricevendo la fiducia da una società, dalla quale si sarebbe aspettato qualcosa in più sul mercato

Il parere dei beniamini all’indomani della disfatta: decisiva la prossima?

Dopo il rotondo 0-3 ai danni di un Milan, inaspettatamente scatenato, Andrea Pirlo, coach dei bianconeri inizia a fare i conti con il “fantasma” esonero, colpevole di una stagione al di sotto di ogni aspettativa.

La partita della svolta, che avrebbe dovuto dare ulteriori conferme alla vittoria agguantata all’ultimo secondo in quel di Udine, in realtà ha confermato il mancato carisma e la scarna fluidità di manovra della squadra.

In questo clima assai rovente, non tutte le colpe sono da attribuire al tecnico bresciano, che in ogni caso rimane il principale responsabile di una filosofia di gioco, alquanto rivedibile.

Le prestazioni sul campo di una squadra che avrebbe dovuto rappresentare una vera e propria “schiacciasassi” confermano la meritevole posizione di classifica. Ovvero fuori dalle prime quattro.

All’indomani di un’ennesima disfatta calcistica dopo quella con la Fiorentina, sempre allo Stadium, i tifosi bianconeri non sono riusciti a rimanere indifferenti. Furiose le reazioni sui social di fronte ai numeri impietosi della gestione Pirlo. “Hai rovinato la Juve” si legge in uno dei post dei beniamini delusi.

A tal proposito, la svolta sulla panchina bianconera potrebbe arrivare già nelle prossime ore, in relazione ad un finale di stagione diverso, quantomeno per salvare il “salvabile”.