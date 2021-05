Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il loro rapporto al di fuori di “Che tempo che fa”

Fabio Fazio è il conduttore del programma della domenica sera “Che tempo che fa”, che ha come ospite fissa Luciana Littizzetto: il loro rapporto al di fuori del programma

Ogni domenica è di scena su Rai Due “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio e che ha come ospite fissa Luciana Littizzetto o “Lucianina“, così come la chiama affettuosamente il conduttore. L’attrice regala perle di comicità esilaranti ogni domenica agli spettatori del programma della Rai. Alla fine della puntata, sempre ricca di ospiti, la Littizzetto viene annunciata da Fazio, che le fa da spalla durante i suoi divertenti monologhi.

Il programma vede la presenza di ospiti italiani e non come durante la serata di un mese fa quando in collegamento c’era Pelè, lo storico giocatore brasiliano di calcio. I due però si sono conosciuti già al di fuori del programma che li vede protagonisti e di recente lo scrittore ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato come si sono appunto incontrati molti anni orsono.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: il loro primo incontro

Fabio Fazio ha quindi rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche del rapporto con Luciana Littizzetto e ha raccontato il loro primo incontro. Per lui la comica rappresenta un’amica speciale, così come ha raccontato a “TV sorrisi e canzoni”: “Luciana mi fa ridere, ma non è un’ospite. La considero una parte di me, del mio corpo. Come l’artrosi”.

Si sono conosciuti oltre 30 anni fa a un concorso di comici ad Aosta in cui lei si aggiudicò il primo premio. A quel punto ricorda di aver pensato che era molto in gamba ma alla madre disse: “Signora, Luciana è brava però questo lavoro è incerto’. Sono stato protettivo, vuol dire che non avevo capito niente: Luciana ha una potenza illimitata”.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono ora una splendida “coppia artistica”, che diverte il pubblico quando lui tenta in tutti i modi di dissuaderla dall’ “esagerare” con le sue battute e la riprende scherzosamente mentre lei gli dà del filo da torcere, il tutto per una gag che ogni domenica regala sorrisi e risate.