Almeno sette persone uccise in una sparatoria durante una festa di compleanno. La tragica vicenda è avvenuta in Colorado, la polizia sta indagando sull’accaduto.

Al momento sono sette le persone uccise durante una festa di compleanno in Colorado, l’assalitore dopo aver compiuto l’insano gesto si sarebbe tolto la vita.

Stando a quanto ha riportato la polizia di Colorado Springs, gli agenti giunti sul posto, allertati dai vicini che hanno udito gli spari, hanno rinvenuto nell’abitazione sei adulti morti e otto in gravi condizioni. Dopo poco tempo uno dei feriti è morto in ospedale.

LEGGI ANCHE —> Disastri aerei, Volo LaPa 3142: 63 vittime, 31 sopravvissuti

Doveva essere un momento felice ma tutto si è trasformato in tragedia

LEGGI ANCHE —> Ragazzo di 22 anni uccide cucciolo di Beagle

Stando ad una prima ricostruzione si sa che nell’abitazione d’ove avvenuta la sparatoria, si stava festeggiando un compleanno quando all’improvviso è arrivato il killer, fidanzato di una delle vittime, ed ha cominciato a sparare sulle persone presenti.

Alla festa erano presenti anche alcuni bambini che fortunatamente sono rimasti illesi, la polizia di Colorado Springs sta indagando sulla vicenda per ricostruire i fatti.

Dopo aver compito la strage, l’assalitore si è tolto la vita. E’ una storia che ha dell’incredibile, nessuno sa per quale motivo il ragazzo abbia agito in questo modo però c’è da dire che l’America non è nuova a questi episodi.

Molto spesso si apprendono notizie di sparatorie in case private, scuole, o in mezzo alla strada. Forse la colpa è anche da annoverare al fatto che in America chiunque può comprare un’arma in un negozio e può utilizzarla come meglio crede.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il capo della polizia Vince Niski è incredulo per quello che è accaduto, si cerca di capire il movente che abbia spinto il ragazzo a compiere quest’insano gesto: “Come capo della polizia, marito, padre e nonno, come membro di questa comunità, ho il cuore spezzato per le famiglie che hanno perso una persona cara, per i bambini che hanno perso i loro genitori”.