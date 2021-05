Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 maggio: Agnese forza le cose

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 maggio: Marcello sta passando dei guai. Agnese capisce tutto e costringe Armando e Salvatore a parlargliene.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marcello alle prese con un imminente mandato d’arresto. Il barista progetta di scappare da Milano e per farlo ha bisogno dell’aiuto di Armando. Cosimo sta cercando di riprendere in mano la sua vita ed allontanare il pensiero ossessivo di Umberto Guarnieri, così da poter salvare il suo matrimonio con Gabriella. Marta e Vittorio sembrano più vicini di quanto non siano stati negli ultimi mesi, ma la loro crisi matrimoniale è ben lungi dall’essere conclusa. L’ombra di Dante Romagnoli si staglia ancora su di loro.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 maggio: Cosimo su scusa con Umberto

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Agnese intuirà che Marcello non sta passando un bel periodo e costringerà Salvatore ed Armando a raccontarle tutto. Nel frattempo Marcello prenderà una decisione molto importante: non ha più intenzione di scappare, ma preferisce affrontare coraggiosamente il suo destino. Nel frattempo al Paradiso Vittorio e Marta sono sempre più affiatati, mentre tra Rocco e Maria sta lentamente scoppiando la scintilla. Le Veneri guardano ammirate la nuova coppia nascente.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Cosimo cercherà di seppellire l’ascia di guerra nei confronti di Umberto Guarnieri. Il Bergamini andrà dunque a scusarsi con il Commendatore nella speranza di riuscire a ricucire il suo rapporto con Gabriella.