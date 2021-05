Isola, Andrea Cerioli e la sorpresa inaspettata: Arianna lo raggiunge

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli e la sorpresa da parte della fidanzata Arianna Cirrincione: lei lo raggiunge in Honduras

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒏𝒏𝒂 (@ariannacirrincione)

La puntata odierna dell’Isola dei Famosi si arricchisce di colpi di scena. Le attenzioni degli opinionisti e di Ilary, questa sera, sono tutte per il naufrago Andrea Cerioli. Poco dopo aver aperto il collegamento, infatti, la conduttrice ha immediatamente affrontato la lite avvenuta in settimana fra l’ex tronista e Francesca Lodo. Un diverbio che, a fronte dell’eliminazione della naufraga, si è concluso con il tanto temuto “bacio di giuda” ai danni di Cerioli.

Per il concorrente, tuttavia, le sorprese non sono affatto finite qui. Ilary, tenendolo sulle spine, gli ha annunciato l’arrivo di una persona importantissima direttamente dall’Italia. Andrea, visibilmente emozionato, è corso fuori dalla Palapa per raggiungere il luogo indicatogli dalla conduttrice: la sorpresa che lo attendeva ha commosso tutti i telespettatori.

Isola, Andrea Cerioli e la dolcissima sorpresa: Arianna lo raggiunge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Poco dopo aver raggiunto la spiaggia dell’Honduras, lontano dagli altri concorrenti, Andrea Cerioli è stato messo di fronte ad una decisione a dir poco crudele. Ilary Blasi, inizialmente, lo ha accolto sulle note della canzone “You Are The Reason“, di cui il naufrago non è riuscito ad indovinare l’autore. Il brano, come svelato dalla fidanzata Arianna, rappresenta la loro canzone d’amore, quella che li unì durante il percorso di Uomini e Donne.

Successivamente, la conduttrice ha mostrato a Cerioli un invitante piatto di biscotti, illustrandogli le possibilità di scelta. “Potrai scegliere di mangiare i biscotti, oppure di scoprire la sorpresa che l’Isola ha in serbo per te” – ha spiegato Ilary, aggiungendo – “Ti anticipo che è stato difficilissimo per noi, non credevamo di riuscire a farla arrivare“. Di fronte a queste esternazioni, Andrea non ha esitato nemmeno un secondo: voleva scoprire la sorpresa.

Sfortunatamente, Cerioli si è trovato di fronte ad una sagoma di cartone raffigurante la sua fidanzata Arianna. Come la Blasi aveva già anticipato prima del collegamento, infatti, permettere ai parenti dei naufraghi di recarsi in Honduras è praticamente impossibile. Andrea ha tuttavia avuto la possibilità di parlare con la Cirrincione, che lo ha rassicurato e gli ha trasmesso tutto il proprio amore: “Stiamo tutti bene, anche i gatti stanno bene. Ti amo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒏𝒏𝒂 (@ariannacirrincione)

La serata di Andrea, in seguito, ha preso una piega del tutto inaspettata. Oltre ad aver potuto interagire con Arianna, infatti, Cerioli si è anche aggiudicato il piatto di biscotti. Con un gesto di grande altruismo, il naufrago li ha condivisi con il resto del gruppo, ricevendo le lodi degli opinionisti.