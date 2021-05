Isola dei Famosi riassunto 10 maggio: eliminazione inaspettata. Scontro tra Francesca e Andrea poco prima dell’esito del televoto

L’Isola dei Famosi è uno dei reality più seguiti di questa stagione. Questa sera è andata in onda una puntata davvero tanto attesa: è cominciata subito col botto, mostrando la lite tra Andrea Cerioli e Francesca Lodo. I due hanno discusso dopo la nomination dell’ultima puntata e, nonostante la varie fazioni, in tanti sono stati d’accordo sul fatto che Andrea abbia esagerato con i modi. Intanto i ragazzi sono stati chiamati a fare una sfida e a decidere il proprio avversario: “Non pensate alle nomination ma al gioco perché verrà deciso chi andrà in nomination” li ha avvertiti Ilary.

Isola dei Famosi, riassunto della puntata di questa sera

