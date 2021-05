L’Isola dei Famosi, accuse verso la naufraga in vista: “Non sei corretta”

All’Isola dei Famosi, che quest’anno pare non decollare appieno, arrivano critiche pesanti, in particolare verso una donna tra le più seguite

È tempo di Isola dei Famosi, di prove e anche di cominciare a tirare un po’ le somme di questa edizione. Il ritorno del reality di Canale 5 che quest’anno è tornato dopo lo stop imposto dalla pandemia non ha convinto appieno il pubblico del Biscione.

La scelta dei naufraghi vip che proprio vip non sono, la presentazione di Ilary Blasi che non convince del tutto, alcune dinamiche interne che lasciano perplessi. Insomma il programma non ha decollato come si pensava e tra vari abbandoni per via di questioni di salute l’Isola pare perdere pezzi.

Non mancano poi le critiche dall’esterno verso i naufraghi ed il loro comportamento nel corso del gioco. È un ex concorrente di un altro reality che questa volta punta il dito verso una delle naifraghe più in vista e la critica aspramente.

L’Isola dei Famosi, il secchione contro la naufraga: i dettagli

Dito puntata contro Angela Melillo all’Isola dei Famosi. A scagliarsi contro di lei è Luca Marini, ex concorrente de La pupa e il secchione. Secondo lui la showgirl non sarebbe affatto corretta nello svolgimento delle prove. Il secchione del docu-reality di Italia 1 ne ha parlato durante un’intervista sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo.

Le accuse di Marini verso la Melillo fanno riferimento soprattutto all’ultima prova nella quale, la naufraga, ha visibilmente cercato di aggirare le regole del gioco che permette di diventare Leader Salvador.

I naufraghi secondo il regolamento dovevano rimanere in equilibrio su una piattaforma in acqua. La Melillo durante la sua performance si è tenuta a lungo con le mani. Scorrettezza che non è passata inosservata agli autori tanto che alla fine la produzione ha deciso di squalificarla.

Per questi e altri comportamenti secondo il secchione, la Melillo non è solo furba ma cerca di fare anche la finta tonta per attirare l’attenzione e il favore del pubblico.