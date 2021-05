Isola dei Famosi, Ilary è esplicita: “Che hai fatto stanotte?”. Tutti lo notano

Isola dei Famosi, la puntata parte col botto. Ilary Blasi e il dettaglio che non può sfuggirle: “Che hai fatto stanotte?”

Sono trascorsi quasi due mesi dall’inizio dell’avventura all’Isola dei Famosi, e i naufraghi stanno risentendo della lontananza da casa. Sottoposti ad un duro stress fisico, dovuto alla fame e alle porzioni di cibo che sono sempre più ristrette, i concorrenti devono affrontare un percorso durissimo anche dal punto di vista psicologico. Sia gli “arrivisti” che i “primitivi”, oramai, sono allo stremo dello forze.

Se questa è la condizione generale dei partecipanti dell’Isola, in studio la situazione è decisamente più vivace. I tre opinionisti sono sempre in prima linea quando si tratta di commentare – anche piuttosto severamente – le vicende dei naufraghi, e Ilary Blasi non è da meno. Questa sera, in apertura di puntata, lo sguardo della conduttrice è tuttavia caduto su Massimiliano Rosolino. Il comportamento dell’inviato ha immediatamente destato la sua attenzione: tutti lo hanno notato.

Isola dei Famosi, Ilary è esplicita: “Che hai fatto stanotte?”

Se la permanenza in Honduras si sta rivelando estremamente difficoltosa per i naufraghi, la stessa sorte non sembra esser toccata a Massimiliano Rosolino. Il nuotatore, alla sua prima esperienza nelle vesti di inviato, se la sta cavando egregiamente, e di puntata in puntata appare sempre più spigliato e sicuro di sé. Al contrario dei naufraghi, Rosolino non ha alcun tipo di problema nell’approvvigionamento del cibo, e ciò è evidente: il nuotatore conserva infatti la sua smagliante forma fisica.

Ilary Blasi, che molto spesso si diverte a stuzzicarlo, questa sera ha notato un dettaglio che non poteva di certo sfuggire, neanche al pubblico a casa. “Ti vedo bello grintoso… Che hai fatto stanotte?“, lo ha interrogato la conduttrice, subito dopo aver aperto il collegamento con Playa Palapa. L’entusiasmo di Massimiliano era infatti contagioso e non poteva non colpirla. “Stanotte ho nuotato” – ha risposto Rosolino, non cadendo nella provocazione – “Se me lo permetti, Ilary, vorrei sfidare i naufraghi in una gara di nuoto“. A quanto sembra, il compagno di Natalia Titova non ha ancora esaurito le proprie riserve di energia.

“Puoi fare quello che vuoi, se mi rimani così arzillo“, ha chiosato la conduttrice, interrompendo il divertente scambio per dare inizio alla puntata. L’eliminata di questa sera è stata Francesca Lodo, con grande dispiacere da parte dei telespettatori.