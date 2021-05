La bella attrice Kasia Smutniak ha condiviso una foto su Instagram dove sorride contenta sulla copertina di un noto giornale

Kasia Smutniak è un’attrice di successo, bella e coraggiosa. Nonostante una perdita fondamentale della sua vita, è riuscita ad andare avanti a crescere sua figlia da sola. L’attrice ha infatti perso il suo compagno di vita in un terribile incidente mentre praticare paracadutismo. Lui era Pietro Taricone anche lui attore e personaggio televisivo. Il suo ricordo vive ancora in Kasia e nella loro figlia. L’attrice però non ha mai mollato e ha continuato con la sua vita.

Kasia Smutniak, donna bella, forte e coraggiosa

La Smutniak è una donna forte e decisa. Ha avuto successo nella sua carriera come attrice, recentemente ha girato un film horror che l’ha turbata non poco. Ha infatti dichiarato di non amare affatto quel genere di film perché la spaventa molto. Credeva che facendone uno lei avrebbe vinto questa paura, ma non è stato affatto così. Scherzando ha detto che per colpa del regista avrà per mesi gli incubi. Ha rilasciato un’intervista sul giornale femminile IO Donna, dove appare anche incantevole in copertina. Sorride con felicità e spensieratezza, tenendo sulle spalle dei fiori e vestita di bianco come ad indicare la sua purezza.

Nell’intervista infatti affronta temi attuali di grande rilevanza. Nella didascalia spiega:”La storia è sempre stata raccontata dal punto di vista maschile, gli storici erano uomini: di Livia e delle altre figure femminili si sa pochissimo. Abbiamo bisogno di conoscere queste vicende, abbiamo bisogno di consapevolezza, di capire il passato per evolverci e andare avanti. Da oggi in edicola si chiacchiera liberamente sul ruolo delle donne di oggi e di ieri, sull’importanza di essere coscienti e avere la mente e il cuore aperto. E quante cose avremmo potuto imparare da Livia Drusilla se solo ci fosse stato permesso di conoscerla”. Si parla di questa donna perché la Smutniak è protagonista di una nuova serie che ripercorre la storia di Livia Drusilla, prima imperatrice romana e femminista.

La Smutiniak sostiene che raccontare la sua storia e riportandola alla luce aiuta a non dimenticare chi ha lottato prima di noi e a non regredire. E chi meglio di lei, una donna bella come un’imperatrice e forte e indipendente come una leader, poteva interpretare questo ruolo. Gli episodi di Domina, il titolo della serie, saranno disponibili dal 14 maggio su Sky.