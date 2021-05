Mara Venier e quella rivelazione sul suo passato. “In lacrime e devastata”

La festa della mamma è per Mara Venier un giorno speciale, il ricordo della sua è indelebile e anche quell’evento che le ha stravolto la vita

I telespettatori la conoscono per la sua bontà d’animo, il suo modo di dire le cose è ineguagliabile e la sua risata contagiosa. Non ha peli sulla lingua e con quegli occhioni grandi conquista chiunque la guardi. E’ la zia degli italiani, grandi e piccini, è la mamma della televisione e i suoi colleghi possono contare su di lei in ogni momento. Mara Venier però è stata anche figlia e da tale ha sofferto tanto soprattutto dopo quell’episodio che le ha stravolto la vita per sempre.

LEGGI ANCHE>>>Achille Lauro, lo sfogo su Instagram: “So che vuol dire sentirsi diverso”

Mara Venier: l’evento che l’ha devastata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

LEGGI ANCHE>>>Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

E’ uscito da qualche giorno il libro Mamma ti ricordi di me? scritto dalla conduttrice Mara Venier che ha dedicato a sua madre Elsa e al calvario dell’Alzheimer. La donna è morta a novantuno anni il 26 giugno 2015. Il loro è stato da sempre un rapporto di complicità, vivevano in simbiosi e l’una supportava l’altra sempre. Fino a quando un giorno la mamma chiese a zia Mara: “Buongiorno signora, chi è lei, può dirmi il suo nome”. Un fulmine a ciel sereno. La sua costante in questo mondo di variabili non la riconosceva più. Così improvvisamente e la conduttrice uscì devastata e in lacrime da quell’incontro che le cambiò per sempre la vita.

Nel libro però non c’è soltanto dolore ma è anche un racconto autobiografico che la zia degli italiani ha voluto condividere, dopo tanto tempo di dubbi e incertezze, con tutti i suoi “nipoti”. Aldo Cazzullo nel suo libro Le italiane- il paese salvato dalle donne, la definisce pesce- pilota.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Una donna di potere, la regina della televisione, quella che arriva prima di tutti e sa come conquistare la fiducia degli italiani. Ecco perché a distanza di anni è ancora lì: seduta su quella poltrona ad attendere gli ospiti e a condividere con loro momenti di allegria e complicità.