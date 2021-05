Marco Masini, vi racconto il mio dramma: fan restano senza fiato

Il cantautore Marco Masini è stato ospite a Domenica In condotto da Mara Venier. Marco ha raccontato di come il suo settore lavorativo abbia avuto un enorme calo a causa del covid. Le sue parole sono molto tristi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Masini (@marcomasini_official)

Marco Masini è stato ospite di Mara Venier a Domenica In poche ore prima del concerto streaming trasmesso dal teatro La Pergola di Firenze.

Ieri sera Marco è stato protagonista di un evento i cui incassi saranno devoluti alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer.

Marco durante l’intervista con la Venier ha parlato anche del covid e del suo settore lavorativo che da oltre un anno sta vivendo un dramma unico nel suo genere.

LEGGI ANCHE —> Achille Lauro, lo sfogo su Instagram: fan allibiti dalle sue parole

Un anno è passato ma la situazione non è cambiata, quando tornerà la normalità?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Masini (@marcomasini_official)

LEGGI ANCHE —> Confessione sconvolgente di Rosalinda Cannavò, i fan sono senza parole. L’amicizia c’è ma non si vede

Un anno fa il cantautore Marco Masini era già stato ospite di Mara Venier prima che l’Italia andasse in lockdown nel marzo 2020, dopo poco più di un anno si ripresenta in studio ma con collegamento a distanza dalla sua Firenze.

Durante la chiacchierata con Mara vengono affrontati diversi argomenti ma principalmente il dramma che il settore della musica sta vivendo da oltre un anno. Marco spiega che: “Noi artisti ci siamo messi, increduli, davanti alla televisione. L’inizio della pandemia è stato drammatico, abbiamo visto delle immagini che non dimenticheremo mai”.

Il cantautore continua dicendo: “Poi abbiamo capito che la cosa sarebbe stata lunga e ci siamo organizzati tutti, chi in un modo, chi in un altro. Io, personalmente, mi sono creato questo piccolo studio, ho fatto un viaggio dentro di me, alla ricerca di cose che non avrei mai trovato se non fossi stato fermo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Masini (@marcomasini_official)

Marco poi scherza con Mara sulla questione vaccino ed esordisce dicendo: “Io non l’ho ancora fatto, sono troppo giovane, sto aspettando il mio turno, attendo l’apertura per la mia fascia d’età in Toscana”.