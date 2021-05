Maria De Filippi incredula, mai vista una cosa del genere: record

Maria De Filippi è senza parole: quello che è successo rappresenta per lei un evento storico. Vediamo nello specifico cosa è successo

Maria De Filippi che per molti negli ambienti Mediaset è definita la Sanguinaria, macina un successo dietro l’altro. La moglie di Costanzo non conosce cosa siano i flop, i cali di ascolti, i cambi di palinsesto per correre ai ripari. Ogni cosa che lei propone e “sforna” è sempre un grande successo.

Lo dimostrano i suoi programmi storici come Uomini e Donne al pomeriggio, C’è posta per te al sabato sera in inverno, Temptation Island in estate e in queste settimane il talent show per eccellenza, Amici. La scuola più in vista della tv è arrivata alla sua 20esima edizione eppure non arretra di un millimetro. Un record dietro l’altro di ascolti per Maria De Filippi, i suoi allievi, giudici e maestri.

Di quello che la presentatrice propone non piace solo il format e le dinamiche scelte che di anno in anno si rinnovano introducendo sempre qualche novità, ma in generale è il suo modo di porsi che il pubblico apprezza. Raffinata ma senza esagerazioni ma nello stesso tempo spontanea e diretta. Maria piace così e il suo pubblico glielo dimostra giorno dopo giorno.

Maria De Filippi esulta: è un primato storico

Un amore così grande quello che il pubblico ha per Maria De Filippi che gliel’ha dimostrato ancora una volta durate la semifinale di sabato di Amici 20. L’hanno seguita in così tanti che la conduttrice è rimasta senza parole.

Nuovo record di stagione per Maria De Filippi. Se la prima puntata di Amici 20 aveva raggiuto il 28% di share, l’ultima puntata si è superata. La Rai non può nulla contro la regina degli ascolti Mediaset. La scelta di schierare un film non è stata azzeccata e Maria ha continuato a decollare con il suo talent show.

Il pubblico dei fedeli di Amici cresce e si irrobustisce. L’Oro di Scampia su Rai 1 si ferma all’11% di share e Maria con Amici 20 che vola addirittura al 28.7%. Record di stagione che fa ben sperare per i risultati della finale.

La moglie di Costanzo riuscirà a fare ancora di meglio sabato prossimo? È molto probabile, quasi sicuro, che domenica la conduttrice esulterà ancora. Di certo per la finale di Amici avrà preparato un parterre di ospiti che faranno il boom.