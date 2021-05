Mediaset, la clamorosa scelta di Alfonso Signorini: siamo tutti spiazzati

Alfonso Signorini vuole a tutti i costi un nome nel suo cast. Sarebbe la prima volta che accade in Mediaset: ecco cosa sta succedendo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

In Mediaset si lavora già per la prossima stagione televisiva. Non si è ancora conclusa quella in corso e si pensa già al futuro. C’è un personaggio di spicco della rete che si sta già dando da fare per uno dei programmi di punta di Canale 5 che in autunno ritroveremo certamente. Si tratta di Alfonso Signorini, il timoniere del Grande Fratello Vip.

Secondo alcune fonti il giornalista e direttore di Chi sarebbe già al lavoro per scegliere i nuovi concorrenti del reality show che conduce ormai da due edizioni. La sesta edizione del programma che porta nella casa più spiata d’Italia i Vip dovrebbe iniziare già a settembre e con l’estate di mezzo i tempi stringono. Ecco perché già da ora è iniziata una prima fase di selezione.

Signorini che conosce bene il mondo dello spettacolo sta scrutando “le sue prede” e pare che abbia messo gli occhi su un nome che nessuno si aspettava. Lui pare che abbia deciso, vuole quella persona e basta. La scelta è clamorosa: non è mai avvenuta una cosa del genere.

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi incredula, mai vista una cosa del genere: record

Alfonso Signorini spiazza tutti: vuole lei a tutti i costi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)

LEGGI ANCHE –> L’Isola dei Famosi, accuse verso la naufraga in vista: “Non sei corretta”

Alfonso Signorini ha deciso: vuole a tutti i costi lei, una ballerina amatissima dal pubblico di Canale 5. Si tratta di una ex allieva di Amici 20 che ha dimostrato non solo grinta ma anche determinazione e un carattere che fa tremare tutti.

Si tratta di Martina Miliddi, eliminata da diverso tempo dalla scuola di Maria De Filippi ma seguitissima sui social. Lei ha lasciato il segno e secondo Daily News e Biccy, Alfonso Signorini la vuole nel suo nuovo Grande Fratello come concorrente.

Sarebbe un personaggio perfetto con la sua storia familiare difficile, il padre scomparso e un rapporto travagliato con la madre. E poi la storia d’amore, già conclusa, vissuta nella scuola con Aka7even senza contare l’infatuazione che aveva fatto prendere anche a Raffaele Renda che molto amico del cantante si è tirato indietro. E vogliamo parlare del presunto flirt che Martina avrebbe, secondo il gossip, con Stefano De Martino?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)

Insomma le carte in regola per essere un personaggio bomba Martina Miliddi ce le ha tutte ed Alfonso Signorini l’ha capito. La ballerina accetterà la sua proposta? Staremo a vedere.