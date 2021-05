“Meravigliosi”, Giulia Salemi fa scintille a Piazza di Spagna, con lui – FOTO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai, ecco dove hanno passato l’ultimo weekend, bellissimi insieme

Sono stati criticati, giudicati e mal visti. Giulia Salemi e Pier Paolo Pretelli oggi sono una coppia a tutti gli effetti ma per loro non è stato facile dopo la fine del Grande Fratello vip. Fin dall’interno della casa, sono tanti coloro che non credevano al loro amore sbocciato così all’improvviso, arrivato come un fulmine a ciel sereno. Prima per la storia di Elisabetta Gregoraci, poi la famiglia di lui contro. Ma adesso, lontano dalle telecamere come vivono il loro amore?

LEGGI ANCHE>>>Gianni Morandi ammette: “Dopo l’incidente, non posso più farlo!”