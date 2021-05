Drammatico incidente ad un incrocio: morto un ragazzo, grave l’amica

Nella serata di sabato, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale verificatosi a Milano Marittima.

Un ragazzo di soli 17 anni è morto nella serata di sabato a Milano Marittima. Il giovane è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto in viale II giugno. Il 17enne si trovava, insieme ad un’altra ragazza, sua coetanea, a bordo di una moto che si è scontrata con un Suv condotto da una 31enne. Inutili i tentativi di soccorso per il giovane, deceduto sul colpo. La ragazza è stata, invece, trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Un morto e due feriti, questo il tragico bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella serata di sabato 8 maggio a Milano Marittima. La vittima è Leonardo Mancuso, 17enne di Forlimpopoli. Secondo quanto ricostruito, come riportano i quotidiani locali ed Il Resto del Carlino, Mancuso era a bordo di una moto, una Benelli 125, insieme ad una sua coetanea quando improvvisamente si è scontrato con un Suv, uno Hyundai Tucson condotto da una 31enne, ad un incrocio lungo viale II giugno.

Subito dopo l’impatto, sono arrivati sul posto diversi mezzi di soccorso con a bordo l’equipe medica del 118. Purtroppo per il 17enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. L’altra ragazza a bordo della due ruote è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Ferita in maniera meno grave anche la conducente del Suv, accompagnata all’ospedale a Ravenna.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Dai primi riscontri, scrive Il Resto del Carlino, pare che l’incidente possa essere stato causato da una mancata precedenza.

Intanto la Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale e sono stati effettuati gli esami tossicologici sui due conducenti, i cui risultati arriveranno già nelle prossime ore.