Miriam Leone, quello che ama di più al mondo in poche immagini-FOTO

La bella ex Miss Italia ha condiviso su Instagram tre foto che riassumo ciò che lei ama di più al mondo, ed è spettacolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone e le foto che mostrano ciò che ama di più al mondo. La Leone si è trasferita a Milano da diverso tempo per lavoro. Infatti dopo aver vinto il concorso di Miss Italia, si sono aperte molte porte per la bella rossa. Ciò che l’ha attratta di più, però e che sta facendo ad oggi come professionista è l’attrice. La Leone ha recitato in numerosi film e fiction, e a breve la vedremo al cinema nei panni di Eva Kant. Nonostante la lontananza dalla sua regione natale, la Leone non scorda le sue origini e ci torna quando può.

LEGGI ANCHE>>>Paolo Bonolis, amara sorpresa per il presentatore: fan sconcertati

Miriam Leone nel posto più bello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Esonero Pirlo, tifosi in pressione: la svolta nelle prossime ore

La Leone ama la sua terra, la Sicilia. Ci torna ogni volta che può in base agli impegni lavorativi, e ogni volta che torna è un’emozione unica. Il mare per lei è come l’aria che respira. Lo ha dimostrato di tre foto dove appare su una scogliera con il mare davanti e lei felicissima. Nella didascalia ha scritto:”Quello che più amo al mondo, habitat radici cura”. Non è certo stato facile lasciare il mare, la Sicilia, la famiglia in cerca di fortuna altrove ma ci sono delle scelte doverose a un certo punto della vita di ognuno, che bisogna prendere. La Leone non rimpiange affatto la sua scelta, perché ha conosciuto l’amore per un mestiere che la rende felice e appagata.

Lei ci è riuscita, è la rappresentazione che c’è chi ce la fa ha raggiungere i propri obiettivi e realizzare i sogni. La sua vita gira intorno ai set che cambia di settimana in settimana. Non sta mai tranquilla a casa, ma passa il tempo a viaggiare per lavoro. Ma non le pesa perché ama ciò che fa. In un post dove mostra le foto su un set ha scritto:”Non potete capire quanto io ami questo film..ma lo capirete quando lo vedrete!!! Al cinema dal 14 ottobre, questi scatti matti rubati sono di Cuore Antomico. Vi comunico anche che ho un sacco di foto di backstage (e per questa volta Stefano Accorsi sei stato graziato..). Marilyn ha gli occhi neri, segnatevelo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Mentre l’atteso film di Diabolik in cui interpreta Eva Kant, uscirà nelle sale finalmente il 16 dicembre 2021. Dopo l’attesa dovuta al coronavirus che ha visto i cinema chiusi per oltre un anno. Una gioia poter tornare nelle sale e vedere anche la meravigliosa Miriam Leone all’opera.