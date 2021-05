Annalisa sempre più sexy e avvenente. Questa volta su Instagram si toglie tutto e lascia senza parola tutti: indescrivibile

Annalisa, la cantante ex allieva di Amici di Maria De Filippi, lascia sempre più di sasso. Bella, bellissima, con la sua chioma rossa e non solo. Sta vivendo un momento magico la cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo con il singolo “Dieci” che celebra i suoi dieci anni di carriera.

Non solo bravura ma anche un’avvenenza quella mostrata da Annalisa che coinvolge i suoi fa come non mai. Per molti è una vera icona sexy che tramite i social e la tv fa completamente girare la testa. Proprio sulla sua bellezza è scoppiata una querelle sul fatto che Annalisa abbia fatto ricorso o meno ai bisturi. C’è una fetta di pubblico che la segue, anche se piccola, che accusa la cantante di essere così bella grazie alla chirurgia estetica.

Solo illazioni. Basta fare un semplice confronto tra le immagini di quando ha partecipato ad Amici ed oggi. Possiamo dire che Annalisa è identica nei lineamenti. Certo qualche cambiamento c’è ma non dipende dal bisturi. Sappiamo bene che piccoli accorgimenti, anche nello stile, ci regalano una luce diversa e Annalisa l’ha capito.

Annalisa, la domenica è infuocata, la FOTO che stende