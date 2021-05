Paolo Bonolis, amara sorpresa per il presentatore: fan sconcertati

Chi ha vinto la gara di ascolti di Domenica 9 maggio? Paolo Bonolis con Avanti un altro o La compagnia del cigno? Ecco i risultati

Si è concluso un altro weekend televisivo. La domenica si sa, è targata Mara Venier sulla Rai e Barbara D’Urso su canale 5. La coppia di amiche-nemiche fa competere le due grandi aziende, vista la bravura di entrambi e il format che portano avanti con grande entusiasmo. A seguire la sera Rai 1 ha mandato in onda La compagnia del Cigno 2 e Canale 5 Avanti un altro! Pure di sera. E poi talk show: su Rai 3 Che tempo che fa con Fabio Fazio e su La 7 Non è l’arena con Massimo Gilletti. Quali sono i dati auditel del 9 maggio 2021?

Ascolti Tv: Rai o Mediaset?

Nella serata di ieri, domenica 9 maggio 2021, su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.424.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.439.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.160.000 spettatori (4.7%) mentre Bull ha ottenuto 1.049.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha intrattenuto 981.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima, dalle 20.36 alle 22.17 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.392.000 spettatori (9.8%) mentre – dalle 22.20 alle 23.34 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.737.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 12 Anni Schiavo è stato visto da 579.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 preceduto da una presentazione di 30 minuti (998.000 – 4.2%), Non è L’Arena ha interessato 1.337.000 spettatori con il 5.5%, nella prima parte dalle 21.13 alle 22.55, e 953.000 spettatori con il 7.6%, nella seconda parte dalle 23 alle 0.54 Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 349.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove Supernanny segna 301.000 spettatori (1.2%).