Lo annuncia il ministero della Salute di Gaza. I bombardamenti israeliani in risposta allo scadere dell'ultimatum di Hamas.

Non si allenta la tensione a Gerusalemme, da giorni teatro di insurrezioni culminanti in violenti scontri tra manifestanti palestinesi e forze armate. Questo lunedì (10 maggio), un nuovo attacco; quando, secondo quanto riportano i media locali, le sirene antimissili hanno suonato in diverse aree del Paese, da Beit Shemesh e Gerusalemme. La causa dell’esplosione non è stata immediatamente nota. In seguito, l’ultimo attacco nelle città sono state rivendicate da Hamas, fondata nel 1987 con sede a Gaza.

La risposta di Israele: 9 vittime, anche 3 bambini

l lancio dei razzi nell’ex capitale giudaica è stato etichettato dall’organizzazione terroristica in risposta “ai costanti crimini e aggressioni che avvengono in Città Santa, nonché ai tormenti inflitti a Sheikh Jarrah e alla moschea di al-Aqsa.” La risposta di Israele non è tardata. In merito, i rapporti delle autorità locali di questo lunedì (10 maggio) scrivono di aver ucciso “tre terroristi di Hamas” durante la rappresaglia nell’enclave palestinese.

Stando a quanto si legge nelle dichiarazioni ufficiali, l’aviazione israeliana ha replicato all’ultimatum dell’organizzazione con droni Droni a Beit Hanoun. Il bollettino riportato del ministero della Salute di Gaza è drammatico: almeno 9 vittime, tra queste anche 3 bambini a causa di un errore nel lancio di un corpo balistico a nord della Striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane hanno riportato ai media il numero complessivo dei missili lanciati a Gerusalemme e dintorni. I funzionari hanno contato circa 45 razzi.

Il governo di Israele ha annunciato la prosecuzione dell’offensiva. Finora le forze armate hanno colpito 8 membri di Hamas.

