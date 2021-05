La regina di cuori neri e showgirl, Melissa Satta, è una meraviglia oppure: quando vestire una minigonna nera è pura magia.

La showgirl, Melissa Satta, nata sotto il segno dell’Acquario si mostra in un finale di primavera intransigente, con colori diversi ma sempre adatti all’occasione giusta in questo 2021.

Un arrivo dell’estate questa mattina per la soubrette che spiazza il mondo della moda ed inizia a prendere appunti. La nativa di Boston, classe 1986, in seguito alle dichiarazioni emerse dalle sue più recenti interviste, di voler pensare al futuro nonostante la consapevolezza del suo passato amoroso con il calciatore della serie A, Kevin-Prince Boateng, appare pronta più che mai a cimentarsi in nuova sfide ed in grande stile.

Melissa Satta, “Regina di cuori” in total black: è una meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Un richiamo trasversale e leggero al Poker, al gioco, all’azzardo. E’ quello della modella trentacinquenne appena postato sul suo profilo Instagram. Un outfit total black, composta da una camicetta nera in borchie ed una minigonna in pelle a coronare la sua vita, Melissa delizia i suoi fan in maniera incredibile.

“The Queen 💥🖤“, ovvero “La Regina”, Melissa è la regina dei fiori come allude lei stessa inizialmente nella didascalia al post, per poi lasciare che venga riconfermarlo dai numerosi apprezzamenti dei suoi fan più tardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa in quel di Milano veste per l’occasione dello shooting un capo notevolmente originale, per essere indossato durante la stagione estiva, ma subito accolto con spirito di apprezzamento, firmato dal brand di abbigliamento francese “GAëLLE PARIS“. I suoi fan le augurano infine un “bellissimo inizio settimana”, bellissimo quanto lei.