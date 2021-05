Scarpe tendenza Primavera 2021? Ce lo dice Stefano De Martino!

Comunissime Sneakers Vans? Se ad indossarle è Stefano De Martino, diventano la calzatura più ambita e in voga della stagione: per questa Primavera 2021, facciamo anche noi il match genitore-figlio!

Che coppia meravigliosa! Padre Stefano e figlio Santiago conquistano il popolo di Instagram e battono persino Fedez e Leone.

Una foto molto recente ritrae le loro sneakers abbinate… e per noi fashioniste ed inguaribili romantiche, è stato amore a prima vista!

Si assomigliano tantissimo e sono inseparabili, nonostante la definitiva separazione di Belen e Stefano De Martino. Il rapporto padre e figlio non è affatto cambiato: i due hanno continuano a passare più tempo possibile assieme. Uno degli ultimi post sul social network fotografico, li vede indossare la stessa calzatura, una comodissima e già ambitissima sneakers Vans.

Non poteva essere altrimenti: con questa foto, il web ha scatenato la corsa frenetica alla nuova tendenza moda padre – figlio Primavera Estate 2021.

Tendenza moda padre – figlio: Stefano e Santiago fanno sospirare d’emozione con le Sneakers Vans abbinate

Un modello classico: siamo davanti alle iconiche Splip-on Checkerboard bianche e nere.

La loro storia le ha viste nascere come sneakers per chi andasse su skateboard. Sono il simbolo per eccellenza dello street style. Irrinunciabili e casual. Un punto fermo delle passeggiate quotidiane.

Ormai era chiaro: le tendenze moda della stagione prevedono la scarpa da ginnastica (poi quella bianca sta bene su tutto!), sia su outfit femminili che su quelli maschili.

Ed inseguendo questo exploit, come si può non scegliere il modello di Vans indossato da De Martino Senior e De Martino Junior?

Dimostriamo di essere veri intenditori!

Adatte per uomini, donne e bambini, sono un accessorio straordinario in grado di completare qualsiasi everyday outfit. Stefano De Martino le indossa sotto un paio di jeans grigio scuro e un maglione blu, mentre il piccolo Santiago è immerso in una felpa tie & dye in una primaverile nuance verde acqua.

E con un outfit al femminile? Il nostro accessorio black and white sarà assolutamente perfetto sotto un pantalone beige, un top bianco e cardigan.

Et voilà, le jeux sont fait.